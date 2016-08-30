中職》王玉譜生涯初登板 三振掉林智勝

〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅季中選秀第4指名王玉譜日前被拉上一軍，今晚獅象戰初登板，被代打的「恰恰」彭政閔敲出二壘安打，但也三振掉林智勝，一局無失分。

左投王玉譜以簽約金310萬加盟統一獅，8月28日登錄一軍，今天8下中繼，被彭政閔敲出二壘安打，隨即和大師兄纏鬥到滿球數後飆出生涯首K，最快球速150公里，再下一打席則投出四壞球保送蔣智賢，最後陳子豪擊出飛球接殺，沒有失分。