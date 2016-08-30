自由車》史詩般登山王挑戰賽 英國騎士按讚

台灣自行車登山王挑戰10月28日將在花蓮七星潭登場。（中華民國自行車騎士協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕被譽為世上十大最困難賽事之一的台灣自行車登山王挑戰10月28日於花蓮七星潭登場，這是條史詩般壯麗、一生至少要來挑戰一次的經典路線，總冠軍獎金達100萬元台幣。

對愛好自行車運動的騎士而言，山是一種挑戰，山是一個目標，山是一種精神，騎上山巔是一種自我實現。

「臺灣登山王」從太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、直達臺灣公路最高點合歡山／武嶺，從海拔0公尺到3275公尺，全長105公里。

台灣自行車登山王挑戰10月28日將在花蓮七星潭登場。（中華民國自行車騎士協會提供）

英國籍車手羅傑斯說：「這路線像史詩般，令人屏氣凝神的美麗及不可思議的艱困，能完賽的都是徹底而純粹的英雄，這是場絕對獨特的挑戰。我衷心推薦想去花蓮太魯閣的朋友，這地方真是令人驚訝的美麗，觸目所見皆嘆為觀止！」

挑戰賽即日起至9月5日或額滿（本國籍和外籍各300名）截止報名。