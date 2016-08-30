SBL》包提傑今與璞園練球 姊姊包喜樂再次現身

包喜樂陪伴弟弟前去富邦勇士與璞園練球，有機會留在台灣等到弟弟的首場SBL賽事（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕8月中旬陸續至裕隆、富邦勇士練球的包提傑，今晚來與璞園一同進行訓練，再來就是評估3隊環境，找出能讓自己盡情揮灑球技的地方。

包提傑的姊姊包喜樂去年返台加入台灣女籃在瓊斯盃掀起一股旋風，今年換他返台投入SBL戰場，也出現另一波搶人大戰，裕隆、富邦勇士與璞園都有意網羅，希望補進這名204公分長人替禁區戰力加分。

璞園總教練麥班達認為包提傑的身材、碰撞力都屬於「本土洋將」，看好他能成為籃板機器，若能加入璞園未來就能與「新台灣人」戴維斯合組兇猛的禁區戰力，也可以替台灣男籃的禁區先行培養默契。

親自體驗裕隆、富邦勇士與璞園的練球後，包提傑覺得3隊都有吸引他的地方，未來會好好思考，並考量每隊教練是如何定位他，找出最能適應也最能享受籃球的球隊。

富邦勇士隊總教練顏行書（中）26日在看完台裔籃球好手包提傑（T.J. Burke）（右）參與球隊練球後表示，包提傑的條件在台灣算是數一數二的，球風也適合富邦，期待下季能有他在陣中。（中央社）

包提傑在台灣的經紀公司負責人張憲銘則強調結束與璞園的練球，會開始接受3隊所提供的合約內容，得做謹慎評估並與包提傑開會討論，決定最終落腳處；至於何時能定案，尚未有明確時間表。

今日包喜樂也跟著弟弟前來，她很開心能再次回到台灣，這回還能與弟弟到處享受台灣的風景，有趣的是姊弟倆近來都搭捷運四處遊玩，身高出眾的他們時常在路上被球迷認出來。