中職》達成1500場出賽 恰恰：「這是屬於我，也是象迷的回憶。」

中信兄弟彭政閔（右）代打上場，敲出二壘安打，完成1500場出賽，下場時與總教練吳復連（左）擊掌。（記者陳志曲攝）



〔記者倪婉君／新北報導〕在8局下代打上陣，兄弟球星彭政閔達成生涯1500場出賽，成為中職第2人，他表示這是屬於自己和所有象迷的回憶。只是對於突破張泰山所保持的1863場出賽，彭政閔認為要超越的難度很高，應該是不可能了。

「這是一個里程碑，也是所有球員都會想達成的紀錄。」彭政閔此役並未排進先發打序，但他雖然代打上陣，卻從獅隊新人王玉譜手中敲出中外野二壘安打，也漂亮完成生涯第1500場出賽。

只是彭政閔已經38歲，他認為以現在的出賽頻率，自己不太可能超越張泰山所保持的出賽紀錄，「但至少我在中信兄弟留下最多出賽紀錄。」彭政閔並不去想要再打幾年，他表示在剩下的比賽，都會盡力去完成。