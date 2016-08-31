U18台日大戰登場 今日重要賽事預告

2016/08/31 07:30

MLB

8：00 洋基 VS 皇家（Fox體育台）
10：00 響尾蛇 VS 巨人（Fox體育2台）

日職

17：00 西武 VS 軟銀（Fox體育3台）
17：30 火腿 VS 樂天（Fox體育台）

中職

18：30 義大 VS Lamigo（Fox體育2台）

U18亞洲青棒錦標賽

18：30 日本 VS 台灣（緯來體育台）

美國網球公開賽

男雙（今晚深夜11點後）

盧彥勳／Janko Tipsarevic VS Inigo Cervantes／Paolo Lorenzi

混雙今晚深夜11點後

詹皓晴／Max Mirnyi VS Katarina Srebotnik／Henri Kontinen

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