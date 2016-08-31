MLB Live》皇家先發挨轟 王建民牛棚待命
2016/08/31 08:49
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第二局
沃奎茲一開始就被敲安打，這回他沒能躲過危機，遭新秀賈吉（
第一局
皇家今天推出沃奎茲（Edinson Volquez）先發，他上一場先發對馬林魚5局未失分奪勝，但目前防禦率仍在偏高的4.88。
首局沃奎茲讓打者攻佔一三壘，不過他及時飆出三振，連續解決3名打者化解危機。
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