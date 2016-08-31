MLB Live》皇家先發挨轟 王建民牛棚待命

2016/08/31 08:49

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

洋基

0

2

2

3

0

皇家

0

0

0

0

第二局

沃奎茲一開始就被敲安打，這回他沒能躲過危機，遭新秀賈吉（Aaron Judge）敲出2分彈失分。

第一局

皇家今天推出沃奎茲（Edinson Volquez）先發，他上一場先發對馬林魚5局未失分奪勝，但目前防禦率仍在偏高的4.88。

首局沃奎茲讓打者攻佔一三壘，不過他及時飆出三振，連續解決3名打者化解危機。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.