NBA》林來瘋好夥伴 落腳公鹿再出發
2016/08/31 08:18
諾瓦克。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕過去曾與林書豪在尼克時期搭擋的「腰帶射手」諾瓦克（Steve Novak）幾經流浪，生涯換過9支球隊，所幸在開季前與公鹿完成續約，諾瓦克開心直呼：「這是我的城市！」
對於公鹿的賞識，諾瓦克非常開心，「我高中就在威斯康辛打球，從小看著這支球隊長大。」諾瓦克上季因膝傷報銷，積極復健後總算不再受上場限制，可以參與球隊訓練
值得一提的是，諾瓦克生涯最出色的球季即是「林來瘋」崛起的2011-12球季，當時諾瓦克是尼克隊上受林書豪助攻的最大獲益者，每場可出手5.2次三分球，投進2.5顆，場均8.8分，皆是生涯最高。
33歲的諾瓦克生涯10季效力過9支球隊，場均可獲4.7分，他能補足外線命中僅有34.5%、排名聯盟末端的公鹿，有望與泰瑞（Jason Terry）組成後場的外圍救火大隊。
相關新聞
- NBA》魔獸不練低位? 投籃教練：別傻了
- NBA》林書豪變籃網一哥 美媒：裁判會吹犯規了吧？
- NBA》易建聯重返NBA 黑人：有理由去LA了！
- NBA》前魔術球員違法持槍 今年第3度被捕
- NBA》回紐西蘭玩好開心 亞當斯車內引吭高歌 （影音）
推薦新聞
-
MLB》超級美技 投手靠腳接殺平飛球（影音）2016/08/31 10:14
-
NBA》彩裝場邊記者塞格 將接受第3次骨髓移植手術2016/08/31 09:52
-
網球》盧彥勳參一腳 喬帥當選理事會會長2016/08/31 09:27
-
籃球》為西班牙盡全力 卡德隆宣布自國家隊退休2016/08/31 09:20
-
U18台日大戰登場 今日重要賽事預告2016/08/31 07:30