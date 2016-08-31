NBA》林來瘋好夥伴 落腳公鹿再出發

諾瓦克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕過去曾與林書豪在尼克時期搭擋的「腰帶射手」諾瓦克（Steve Novak）幾經流浪，生涯換過9支球隊，所幸在開季前與公鹿完成續約，諾瓦克開心直呼：「這是我的城市！」

對於公鹿的賞識，諾瓦克非常開心，「我高中就在威斯康辛打球，從小看著這支球隊長大。」諾瓦克上季因膝傷報銷，積極復健後總算不再受上場限制，可以參與球隊訓練

值得一提的是，諾瓦克生涯最出色的球季即是「林來瘋」崛起的2011-12球季，當時諾瓦克是尼克隊上受林書豪助攻的最大獲益者，每場可出手5.2次三分球，投進2.5顆，場均8.8分，皆是生涯最高。

33歲的諾瓦克生涯10季效力過9支球隊，場均可獲4.7分，他能補足外線命中僅有34.5%、排名聯盟末端的公鹿，有望與泰瑞（Jason Terry）組成後場的外圍救火大隊。