世界盃資格賽》魯尼退出英格蘭國家隊？ 「2018年世界盃後」

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭國家隊昨晚（30日）召開世界盃資格賽的賽前記者會，30歲的隊長魯尼（Wayne Rooney）表示，2018年世界盃將是他最後一次代表球隊參加大賽，之後他會退出國家隊。魯尼已經代表英格蘭出場115場，攻進53球，他也是英格蘭隊史上進球最多的人。

魯尼目前正隨著英格蘭隊集訓中。（法新社）

新總教練阿勒代斯（Sam Allardyce）上任後，仍繼續讓魯尼擔任隊長。魯尼過去幾屆大賽的發揮並不如預期，而他的國家隊生涯也慢慢進入尾聲。

魯尼表示：「歐洲盃前我說過，在國家隊踢球很開心，之前有很多傳聞說我可能退出國家隊，不過我還是回來了，這決定我在歐洲盃之前就想好了。俄羅斯世界盃是我國家隊生涯的終點，希望屆時我能幫助球隊奪得冠軍。」