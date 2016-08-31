MLB》達比修有多難打 這顆球讓你秒懂

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星達比修有昨對水手投出優質先發，狂送9次三振比下同胞岩隈久志，開心收下本季第5勝。

達比修向來以變化球聞名，拿手的曲球更時常用來解決打者，在昨天的一個打席中，達比修用曲球讓水手打者祖尼諾（Mike Zunino）站著不動吞下三振，足見達比修有曲球的威力驚人。