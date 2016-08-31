MLB》達比修有多難打 這顆球讓你秒懂
2016/08/31 08:19
〔體育中心／綜合報導〕日籍球星達比修有昨對水手投出優質先發，狂送9次三振比下同胞岩隈久志，開心收下本季第5勝。
達比修向來以變化球聞名，拿手的曲球更時常用來解決打者，在昨天的一個打席中，達比修用曲球讓水手打者祖尼諾（Mike Zunino）站著不動吞下三振，足見達比修有曲球的威力驚人。
相關新聞
- MiLB》老虎新秀展守備美技 將球徒手接殺（影音）
- MLB》貝茲未滿24歲單季30轟 紅襪隊史第3人（影音）
- MLB》朗神連續23年盜壘雙位數 3011安也出爐
- MLB》岩隈對決達比修 賽亞人技高一籌奪3連勝
推薦新聞
-
NBA》彩裝場邊記者塞格 將接受第3次骨髓移植手術2016/08/31 09:52
-
網球》盧彥勳參一腳 喬帥當選理事會會長2016/08/31 09:27
-
NBA》被醫生宣判只剩3個月 他拒絕退休：活著就該盡可能的活2016/08/31 09:20
-
NBA》2016年新秀問卷調查 同梯不看好狀元郎西蒙斯2016/08/31 08:33
-
美網》5盤大戰 盧彥勳惜敗第21種子2016/08/31 08:07