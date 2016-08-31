NBA》被醫生宣判只剩3個月 他拒絕退休：活著就該盡可能的活

2016/08/31 09:20

Craig Sager。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕向來以奇裝異服在場邊報導聞名的TNT記者Craig Sager近年因罹患白血病（即血癌）數度消失於螢幕前，儘管醫生在今年5月時宣布他僅剩3個月生命，Sager仍沒放棄希望、恪守場邊報導，告訴世人：「活著就該盡可能的活。」

Sager的女兒Kacy曾在推特上的撰文，Sager為了兼顧化療與工作，在NBA西部準決賽馬刺對雷霆期間，從休士頓往返聖安東尼奧，每日花費3.5小時的時間，常於凌晨才到家，全無癌末病人的沮喪模樣。

現年64歲的Sager在2014年被診斷出白血病，日前受訪時表示，自己並不畏懼死亡，「我此生曾遇過危及生命的挑戰，我爬上長城，在西班牙和公牛狂奔，我橫渡太平洋，我從堪薩斯的空中跳下...」

Sage繼續說，「我曾見證漢克阿倫敲出第715支全壘打，在小熊瑞格利球場開球；我曾有榮幸上過運動畫刊封面、拿過ESPY年度卓越貢獻獎。我報導過8屆奧運、幾十次超級盃，還有無數場的NBA比賽。」

「我的生命充滿愛與歡笑，我只知道此刻我仍活著，這是我活著的方式。」


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