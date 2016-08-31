NBA》2016年新秀問卷調查 同梯不看好狀元郎西蒙斯

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方日前公布2016年新秀的問卷調查結果，調查每年都會進行，內容是對於同梯新秀的預測。今年的狀元西蒙斯（Ben Simmons）看起來並沒有得到多數同梯的認可。另外，今夏加盟勇士隊的杜蘭特（Kevin Durant）成為新秀們最喜歡的現役球員。

灰狼隊新秀控衛鄧恩（右）備受期待。（取自NBA）

問卷調查包含許多項目，像是年度最佳新人預測，灰狼隊的首輪第5順位新秀鄧恩（Kris Dunn）得到29%的支持率，排名第1，西蒙斯則排在第3；新人中最佳防守球員，鄧恩再次以23.5%的支持率排名第1，西蒙斯則沒有得到選票。

部份調查結果。（取自NBA）

其它幾個調查項目，最佳進攻組織者還是鄧恩（29.4%），西蒙斯排在第2；最佳職業生涯英葛蘭（Brandon Ingram）得到26.7%選票，西蒙斯並列第4；最佳運動能力則是布朗（Jaylen Brown）得到38.7%的選票，西蒙斯只得到榮譽提名；最佳射手是希爾德（Buddy Hield）得到65.7%；最搞笑的新秀，同梯依舊把票投給鄧恩。

這份調查還有一項是最喜歡的現役球員，結果今夏加盟勇士隊的杜蘭特獲得29.7%的支持率，排名第1。安東尼（Carmelo Anthony）、詹姆斯（LeBron James）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）都以9.4%的支持率並列第2。