MLB》大雨後的贏球曙光 王建民登板對前東家洋基

2016/08/31 11:03

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民休息2天後再度登板，今天在主場對戰洋基，5局結束因現場降下大雨，建仔在6局臨危受命登板後援，為本季第38場出賽。

王建民本季曾對洋基出賽過1場，是他復出後首度重返洋基球場，後援0.2局未失分，還送出1次三振表現突出。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.