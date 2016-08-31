MLB》大雨後的贏球曙光 王建民登板對前東家洋基
2016/08/31 11:03
〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民休息2天後再度登板，今天在主場對戰洋基，5局結束因現場降下大雨，建仔在6局臨危受命登板後援，為本季第38場出賽。
王建民本季曾對洋基出賽過1場，是他復出後首度重返洋基球場，後援0.2局未失分，還送出1次三振表現突出。
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