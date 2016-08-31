籃球》為西班牙盡全力 卡德隆宣布自國家隊退休

〔體育中心／綜合報導〕今夏加盟湖人隊的卡德隆（Jose Calderon）宣布從西班牙男籃國家隊退休，他今夏隨西班牙男籃在里約奧運得到銅牌。

卡德隆召開記者會宣布退休。（歐新社）

卡德隆自1998年開始參加國家隊比賽，在國家隊生涯隨西班牙男籃得到2枚奧運銀牌與1枚奧運銅牌，還有1次世錦賽冠軍。歐錦賽方面，也隨著西班牙得到1枚金牌、2枚銀牌與1枚銅牌。

卡德隆曾隨西班牙贏得2006年日本世錦賽冠軍。（左2）

9月底即將滿35歲的卡德隆已經在NBA征戰11個球季，曾效力過暴龍、活塞、小牛與尼克，出賽748場例行賽，平均上場28.8分鐘，可以得到9.9分、6.5助攻、2.6籃板、0.9抄截。