NFL》前明星足球員轉戰棒球 對大聯盟投手開轟

前NFL明星四分衛提博欲轉戰大聯盟。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕前NFL明星四分衛提博（Tim Tebow），曾因虔誠信仰基督教與台裔NBA球星林書豪相提並論，受到全世界的年輕基督教徒喜愛，他在今年8月初宣布重返體壇，挑戰從NFL轉戰美國職棒大聯盟。

提博大學時是名滿全美的明星四分衛，但進入NFL後卻水土不服，僅3季就結束生涯，他高中時是棒足雙棲的運動好手，曾是佛羅里達州最佳高中外野手之一，打擊率高達0.454引起多支球隊的關注。

提博今天舉辦測試會，吸引大聯盟28支球隊派球探到場觀察，他與前大聯盟投手阿斯瑪（David Aardsma）在場上打擊練習，面對約90英里的球速提博都能跟上，其中幾球還打得相當扎實。

在打擊練習尾聲，提博向阿斯瑪要求多投幾球，結果他轟出365英呎的全壘打，展現驚人力量。除打擊之外，他也向球探展示外野的守備能力，雖然還未獲得球團青睞，其對運動努力不懈的精神已感動許多人，其中去年美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）表示，提博的故事感動著他，更誇他像是左手版太空人退役名將巴格威爾（Jeff Bagwell）。