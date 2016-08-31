網球》盧彥勳參一腳 喬帥當選理事會會長

喬科維奇當選選手理事會會長。（資料照，法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕臺灣一哥盧彥勳是本屆ATP選手理事會代表，而理事會於上週選出會長，由當今世界球王「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）當選，副會長則是「南非巨人」安德森（Kevin Anderson）。

「我覺得很光榮。」喬科維奇於美網男單首輪獲勝後表示，「我很高興能當選，這是一份責任，我會盡我所能的貢獻一己之力，讓這項運動變得更好。」

兩年一屆的ATP選手理事會，由選手相互票選產生，本屆的代表包括喬科維奇、安德森、「英國希望」穆雷（Andy Murray）和盧彥勳等。

「第一次的會議比較久，但充滿創造性，」喬科維奇表示，「可以好好的坐在那聆聽、討論甚至辯論各種議題真的非常有趣。」