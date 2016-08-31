MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟最終交易大限將至，皇家總經理摩爾（Dayton Moore）表示將不會做任何交易，確定用現有陣容爭取季後賽門票。

目前在美聯外卡落後2場的皇家，近10戰打出8勝2敗佳績，投打皆找回水準，摩爾受訪時表示，他相信球隊的狀況會持續加溫，除非能立即提升球隊實力，否則不會輕易做出交易。

本季多次傳出將被交易的沃奎茲（Edinson Volquez）與摩拉雷斯（Kendrys Morales）最終仍留在皇家，除獲得摩爾的信任外，薪資空間所剩不多也讓皇家難以操作。

總教練尤斯特認為目前的皇家無需再做補強，「我們的問題只有信心，」尤斯特說，「交易傳聞讓休息室一片忐忑不安，但我相信在無法提升戰力的情況下，球隊幾乎不可能進行交易。」

皇家目前戰績69勝62敗，無論在分區冠軍戰與外卡資格都還有一拚的機會。