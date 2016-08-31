NBA》新秀互投預測新人王 最高票竟是他？

2016/08/31 10:21

鄧恩。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA官方日前公開一項數據，這項調查邀請今年新秀預測下季新人王人選，但有趣的是，獲得最多票數的不是七六人西蒙斯（Ben Simmons），而是被灰狼以第5順位挑中的控衛鄧恩（Kris Dunn）。

根據報導，共有38名新秀參與投票調查，其中有29%看好鄧恩能奪下最佳新人王，25.8%投給榜眼英葛雷（Brandon Ingram），狀元西蒙斯僅獲19.4%的得票率。

另外，當問題換成「誰能擁有最好的職業生涯？」時，英葛雷獲得最高的26.7%的得票率，鄧恩則為16.7%，西蒙斯則嚴重跌至6.7%。

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