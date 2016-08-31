MLB》超級美技 投手靠腳接殺平飛球（影音）

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〔記者林柏辰／綜合報導〕直向投手而來的強襲球常又急又快，令球員來不及處理，不過今日印地安人投手麥卡利斯特（Zach McAllister）大秀足球技巧，用腳勾起球再接殺的美技。

印地安人主場面對雙城，6局上鈴木清將快速球擊回投手方向，球直擊麥卡利斯特的左小腿，但好巧不巧，他竟然直接將這球向上勾起，隨即轉身接殺，有如籃球場上的垃圾不落地。

現場響起如雷掌聲，主播也不敢置信，麥卡利斯特與二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）也不禁笑開懷，只因這五星級的美技實在太過少見。