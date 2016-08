MLB》超級美技 投手靠腳接殺平飛球（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者林柏辰/綜合報導〕直向投手而來的強襲球常又急又快,令球員來不及處理,不過今日印地安人投手麥卡利斯特(Zach McAllister)大秀足球技巧,用腳勾起球再接殺的美技。

印地安人主場面對雙城,6局上鈴木清將快速球擊回投手方向,球直擊麥卡利斯特的左小腿,但好巧不巧,他竟然直接將這球向上勾起,隨即轉身接殺,有如籃球場上的垃圾不落地。

現場響起如雷掌聲,主播也不敢置信,麥卡利斯特與二壘手奇普尼斯(Jason Kipnis)也不禁笑開懷,只因這五星級的美技實在太過少見。