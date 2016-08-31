MLB》超級美技 投手靠腳接殺平飛球（影音）
2016/08/31 10:14
〔記者林柏辰／綜合報導〕直向投手而來的強襲球常又急又快，令球員來不及處理，不過今日印地安人投手麥卡利斯特（Zach McAllister）大秀足球技巧，用腳勾起球再接殺的美技。
印地安人主場面對雙城，6局上鈴木清將快速球擊回投手方向，球直擊麥卡利斯特的左小腿，但好巧不巧，他竟然直接將這球向上勾起，隨即轉身接殺，有如籃球場上的垃圾不落地。
現場響起如雷掌聲，主播也不敢置信，麥卡利斯特與二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）也不禁笑開懷，只因這五星級的美技實在太過少見。
相關新聞
- MLB Live》堪薩斯降下大雨 王建民比賽中斷
- MLB》達比修有多難打 這顆球讓你秒懂
- MiLB》老虎新秀展守備美技 將球徒手接殺（影音）
- MLB》貝茲未滿24歲單季30轟 紅襪隊史第3人（影音）
- MLB》朗神連續23年盜壘雙位數 3011安也出爐
推薦新聞
-
NBA》雷霆補禁區 盤來金塊法國長人2016/08/31 12:06
-
NBA》玫瑰瞳鈴眼劇終？ 羅斯輪姦案大逆轉2016/08/31 11:03
-
MLB》大雨後的贏球曙光 王建民登板對前東家洋基2016/08/31 11:03
-
NBA》新秀互投預測新人王 最高票竟是他？2016/08/31 10:21
-
MLB》超級美技 投手靠腳接殺平飛球（影音）2016/08/31 10:14