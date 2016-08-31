NBA》玫瑰瞳鈴眼劇終？ 羅斯輪姦案大逆轉
2016/08/31 11:03
羅斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）進2年官司纏身，去年遭控夥同友人下藥性侵前女友，對方求償2150萬美元（約7億新台幣），案情近日又有新進展，根據《紐約時報》報導，法庭文件曝光，其中的證詞足以證明羅斯的清白。
《紐約時報》記者Dareh Gregorian在報導中提到，一名與原告熟識的女子匿名向他爆料，羅斯與友人是遭陷害，是性侵案中的「被害人」。
曾與羅斯交往的女子聲稱羅斯曾夥同友人在2013年下藥輪流性侵她，但羅斯堅稱雙方是「妳情我們願」，絕無妨礙性自主的疑慮，雙方各執一詞、僵持不下。
先前報導提到，原告曾說羅斯命令她要攜帶性玩具，但爆料者的說法卻與此相左，「事實上，她不斷跟羅斯調情，做出要求。她才是那晚的侵略者，她是自己帶性玩具前往的。」
日前羅斯向法官申請簡易判決（summary judgment）遭駁回，此案將延至10月進行，原因是主審此案的法官對原告的「性自主」有所質疑，因此駁回申請。
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