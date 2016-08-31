MLB》後援2局無失分 建仔頻頻製造滾地球

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民休息2天後再度登場，在主場對洋基出賽，5局結束堪薩斯降下大雨，王建民在雨停後登板，擔任第3任投手，投2局無失分後退場，送出1保送1三振，也被前隊友賈納（Brett Gardner）敲出安打，防禦率下修至4.22。

王建民上場後先對奧斯汀（Tyler Austin）投出保送，接著面對前隊友賈納被敲二壘安打，形成二三壘有人，不過建仔適時飆出三振，再用內野高彈跳抓下近況火燙的超級菜鳥桑切斯（Gary Sanchez），面對左打的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）王建民讓他擊出軟弱飛球，順利化解失分危機。

第7局王建民恢復展現滾地球王子身手，先讓卡斯楚（Starlin Castro）敲三壘滾地球出局，接著麥肯（Brian McCann）擊出高飛球出局，最後讓海德利（Chase Headley）滾地球出局，此局王建民只用8球，用球數相當精簡，充分展現「王式」投球風格。

皇家先發沃奎茲（Edinson Volquez）今先發只撐3.1局丟4分退場，第二任投手佛林（Brian Flynn）投1.2局無失分，但皇家前5局受到洋基王牌田中將大壓制僅拿2分，成為落後關鍵。

王建民登板1局無失分。