MiLB》胡智為8局失無分奪勝 居聯盟防禦率王

胡智為。（取自pb+運動平台）

〔記者林柏辰／綜合報導〕臺灣旅美小將胡智為今日先發8局1分未失，僅被敲出5支安打，率領光芒2A完封響尾蛇2A，他也奪下本季第7勝，防禦率降為2.59。

胡智為今日雖只投出2次三振，但被敲5支安打沒投出任何保送，且用球數精簡，100球就投完8局，其中66球是好球。

胡智為賽後防禦率降到2.59，在所屬的2A南方聯盟裡仍暫居防禦率王，也盼好表現能爭取到9月擴編名單時上大聯盟的機會。