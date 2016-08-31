美網》沒被奧運金牌光環壓垮 穆雷輕鬆開胡

穆雷美網首輪輕鬆過關。（USA Today）

〔記者林宗偉／綜合報導〕甫在里約奧運寫下連霸紀錄的英國男單一哥穆雷（Andy Murray），今在美國網球公開賽首輪上陣，輕鬆直落三擊敗捷克羅索爾（Lukas Rosol），沒因奧運金牌光環讓表現受到影響。

美網首日就爆冷門，剛在里約奧運封后的波多黎各普伊格出師不利，遭中國鄭賽賽直落二解決，她無奈表示，五環盛會鍍金令人備感壓力，「大家開始注視你的一舉一動，這對我來說很不習慣，或許再過陣子會好些。」

不過對曾兩度捧得大滿貫金盃的穆雷來說，成為連莊奧運男單金牌的第一人，似乎沒帶來太大困擾，他今碰上羅索爾，首盤以6：3拿下，次盤也6：2勝出。

決勝第三盤，穆雷一開始陷入1：2落後，但旋即穩住陣腳，又再以6：2寫意成為笑到最後的贏家。