MLB》對決最快11轟超級新人 王建民解決危機

〔記者林柏辰／綜合報導〕王建民今日6局登板面對老東家洋基，雖然一場上就出現危機，但他成功解決超級菜鳥桑契斯（Gary Sanchez），力保不失分。

菜鳥捕手桑契斯生涯前23場便敲出11轟，寫大聯盟最快11支全壘打紀錄，賽前打擊率高達0.398，是洋基打線近期最恐怖的打者。

洋基與皇家之戰一度因雨暫停，恢復比賽後王建民中繼登板，但因保送與安打，形成無人出局二、三壘有人危機。不過他先三振艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），再讓桑契斯擊成內野高彈跳球出局，最後讓葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）打出中外野飛球，1分未失成功化解危機。