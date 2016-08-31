NBA》恐怖勇士要來了！ 灣區「4巨頭」10月2日熱身賽首秀

杜蘭特今夏加盟勇士。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕今夏網羅杜蘭特後，勇士鐵定是NBA新賽季最受矚目的球隊，今日官方確定熱身賽時間表，屆時還得碰上前首席教練華頓領軍的湖人。

勇士新賽季冠軍賠率在William Hill賭盤僅1.83，被看好能重返榮耀，主要是球隊仍擁有「萌神」柯瑞、K.湯普森、D.格林外，今年又找來得分能力極強的杜蘭特，組成「4巨頭」，首先進攻將提高一個檔次，勇士教練團更看好杜蘭特的防守，也能連帶讓防守實力有所增長。

勇士公布今年熱身賽的行程，首戰將在10月2日於溫哥華和上季殺進東部冠軍戰的暴龍對決；5日將回到主場甲骨文球場遭遇快艇；7日則是遇上國王；15日則會在客場與金塊對決；隔日則是首度遇上華頓領軍的湖人，20日兩軍再次狹路相逢；22日將與里拉德領軍的拓荒者一較高低。

另外，5日球團會先在主場送上「萌神」柯瑞的搖頭娃娃，7日則改發K.湯普森的版本，最後則是在22日發送D.格林的個人公仔。