帕運》俄羅斯被禁賽 超過百名選手個人申請盼參賽

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯帕運會副主席羅日科夫（Pavel Rozhkov）日前接受俄羅斯媒體採訪時表示，超過百名俄羅斯選手透過個人管道、向國際帕運會申請參加里約帕運，比賽將於9月7日至18日舉行。

俄羅斯帕運代表團。（資料照，路透社）

國際帕運會本月初宣布，因為俄羅斯帕運會無法保證嚴格執行世界反興奮劑條例，禁止俄羅斯代表團參加里約帕運會。俄羅斯隨後提起上訴。國際體育仲裁法庭在22日於里約召開聽證會後於23日宣布，國際帕運會禁止俄羅斯參賽沒有違反程序規則，上訴被駁回。

羅日科夫表示：「在俄羅斯為第15屆帕運會徵召的266名選手中，有超過100人以個人身份向國際帕運會提出申請，要求獲准參加2016年里約帕運奧運。」