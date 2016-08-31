MLB》王建民2局無失分好投 皇家仍輸洋基

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天在主場迎戰洋基，旅美投手王建民相隔2天登板後援，在2：4落後時登場投出2局無失分，不過皇家僅追回1分，最終以3：4敗給洋基，建仔無緣當轉運手。

皇家先發沃奎茲先發只撐3.1局，被敲9安打丟4分退場，第2任投手佛林（Brian Flynn）1.2局無失分封鎖洋基，但比賽卻在5局結束後下起大雨，讓同場先發的洋基王牌田中將大只投5局就退場。

6局雨勢轉小後王建民登板投球，先投出保送，接著面對前隊友賈納被敲二壘安打，不過建仔適時飆出三振，再用內野高彈跳抓下近況火燙的超級菜鳥桑切斯（Gary Sanchez），面對左打的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）王建民讓他擊出軟弱飛球，順利化解失分危機。

6下皇家展開反攻，用2支連續安打追回1分，7局建仔讓卡斯楚（Starlin Castro）敲三壘滾地球出局，接著麥肯（Brian McCann）高飛球出局，最後用滾地球抓下第3個出局，此局王建民只用8球，精簡的用球數再度展現「王式」的投球風格。

8局王建民退場後，皇家靠彼得、史壯姆（Matt Strahm）接力封鎖，8下皇家明星外野手肯恩選到保送，洋基提前押上終結者畢坦西斯（Dellin betances）把關，老將摩拉雷斯（Kendrys Morales）送出高飛犧牲打追成4：4平手。

雙方僵持至延長第10局，洋基靠老將艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）敲安打下超前分，下半局皇家一度攻佔滿壘，但最終仍無緣上演逆轉，以4：5敗給洋基。