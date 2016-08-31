賽跑》一年一度盛事！ 西班牙舉辦蝸牛賽跑

參賽的蝸牛。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕8月下旬，在西班牙中北部的小鎮索里亞舉辦了一場蝸牛賽跑。先前這個小鎮已經舉辦過35屆比賽，本屆比賽中共有37隻蝸牛訓練師參賽。參賽蝸牛的訓練師都是兒童，他們必須從野外挑選蝸牛，比賽前得訓練數天。

1公尺攀牆賽。（取自網路）

蝸牛比賽的內容有1公尺攀牆賽，參賽蝸牛得從1公尺高的雕像腳底爬到頂端的終點，先到達者獲勝。另一場比賽則是將蝸牛圍成圓圈，頭朝外，首先離開半徑為1公尺同心圓的蝸牛獲勝。

同心圓爬行賽。（取自網路）

比賽規定訓練師們必須互相尊重，他們不能觸碰蝸牛，只能為牠們加油打氣，如果蝸牛偏離場地，裁判將幫助牠們掉頭。另外，裁判可以灑水鼓勵蝸牛們前進。每屆比賽結束後，蝸牛將退隱江湖，回到大自然的懷抱。

今年的比賽中，奪得1公尺攀牆冠軍的蝸牛，用了6分22秒。這項比賽的記錄是5分38秒由2005年名為「閃電俠」的蝸牛所保持。1公尺圓圈爬行的冠軍叫「天龍」，用了13分22秒。

得獎的訓練師。（取自網路）

據報導，世界上還有其他地方舉辦蝸牛賽跑，像是西班牙拉里歐哈（La Rioja）、義大利米蘭以及英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk）。諾福克郡還會舉辦一年一度的世界蝸牛跑步大賽，參賽蝸牛數量超過200隻。