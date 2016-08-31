日職》睽違近3個月再先發 陳冠宇明戰歐力士拚首勝

〔記者郭羿婕／綜合報導〕上週重返一軍後，羅德左投陳冠宇立刻登板對軟銀中繼，也早已收到明天先發的任務，台灣時間下午5點15分將在最熟悉的主場QVC海洋球場迎戰歐力士，繼6月4日後再度先發，力拚本季一軍首勝。

陳冠宇開季至今只在一軍投3場，最近一次出賽是26日於客場出戰軟銀，當天石川步先發只撐3局爆8分，第4局由陳冠宇接手，中繼4局挨5安、失3分（2責失），另有3次保送，但也賞給強打眾多的軟銀6次三振。

陳冠宇今年在二軍穩定出賽20場、投92局，戰績4勝3敗、防禦率4.30，明天是他暌違近3個月再度於一軍先發，前次是6月4日在跨聯盟交流賽首度與前東家橫濱DeNA交手，卻只丟3局挨雙響掉4分，明天盼能對洋聯戰績墊底的歐力士摘勝投，他生涯還未曾從歐力士手中奪勝。

陳冠宇（資料照）