亞俱盃》不敵哈薩克 台灣男排以第6名收場

〔記者林岳甫／綜合報導〕以台電為班底的台灣男排，今在亞洲俱樂部男子排球賽排名戰，以1：3不敵哈薩克，拿到第6名。

台灣與哈薩克曾在8強複賽交鋒，當時我國遭直落三解決，今日在爭第5名的一戰中，台灣隊首局22：25落敗，次局雖在前半段落後，直到追到15：15平手後，一舉以25：21拿下。無奈第3局卻在16：16平，最終以21：25輸掉，第4局我國面臨非勝不可能壓力，可惜仍無力回天，又以20：25，輸掉整場比賽。

去年台灣隊在台北滿場球迷助威下，冠軍戰以3：1打倒卡達，以8戰全勝的無敵之姿，拿下隊史首座亞俱排冠軍，可惜今年無緣再寫佳績。接下來，台灣男排將在9月底前去泰國出征亞洲盃，這是睽違6年後再度征戰，我國在亞洲盃最佳成績為2010年第4名。