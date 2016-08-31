足球》余政憲訪高市府 2016東亞盃四強賽十一月高雄開踢
2016/08/31 16:22
余政憲訪高市府說明東亞足球錦標賽相關規劃。（取自余政憲臉書）
〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院體育運動發展委員會委員余政憲下午透過臉書證實，2016東亞盃四強足球賽，11月在高雄登場。
余政憲上午與中華民國足球協會秘書長陳威任，專程拜會高市副市長許立明、體育處長黃煜，說明2016東亞足球錦標賽相關規劃，許立明與黃煜相當贊同並全力支持，最後敲定該賽事在高雄舉辦。
余政憲說，東亞盃四強足球賽時間訂於11月15至20日，男子4隊在世運主場館，分別為朝鮮、香港、關島及台灣，女子4隊選定中正技擊場，有南韓、香港、台灣及第一輪晉級隊伍。
余政憲轉述許立明說法，他認為國際足球賽事在高雄舉行，對提升高雄國際能見度非常有助益，市府一定全力支持。
余政憲指出，世運主場館是國內最優場地，盼藉由國際賽事舉辦，不斷提升國內足球水準，台灣足球加油。
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