MLB》印地安人出招 從運動家換來老快腿

克里斯普曾在2011年拿到盜壘王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然大聯盟官方尚未證實，不過美國媒體透露運動家外野手克里斯普（Coco Crisp）已離開球隊，將落腳老東家印地安人，也是他睽違11年後再度回鍋。

上次穿著印地安人球衣還是25歲小夥子，如今已征戰大聯盟15載，以快腿聞名的克里斯普也36歲，生涯盜壘率逼近8成，克里斯普曾在2007與紅襪拿到世界大賽冠軍，今年則繳出打擊率2成34、7盜壘。

克里斯普近幾年因傷表現下滑，盜壘成功率也不如以往，但在壘上仍破壞力十足，這次美聯中區龍頭印地安人決定與他再續前緣，就是想借用克里斯普的豐富經驗，瞄準季後賽。