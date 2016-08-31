美網》澳洲名將比賽中與觀眾互嗆 首輪出局收場
2016/08/31 17:30
湯米奇。（美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕網球單打世界排名第19的澳洲名將湯米奇（Bernard Tomic），今在美國網球公開賽首輪的比賽中以4：6、3：6、6：4、6：7（7：0）遭來自波西米亞的對手祖赫（Damir Dzumhur）淘汰，但全場比賽的焦點卻是湯米奇與場邊球迷相互叫囂，事後他也為自己的行為道歉。
比賽進行第一盤時，場邊觀眾有名觀眾對著湯米奇叫囂，內容包括稱呼他「孬種」、「回去找女友哭訴吧」等，被罵得莫名其妙，湯米奇也不甘示弱回嗆，「我會把球塞到你嘴裡！再給你一些錢，讓你好過一點」。
賽後湯米奇向記者表示，打球時一直聽到有人噴垃圾話，這已經干擾到他，他才會受不了回嗆，「我為我的行為道歉」，並且補充，那人離開球場後，觀眾應該也很開心，因為他實在太吵了。
湯米奇雖不願多談細節，但他仍表達歉意，認為自己做了不良示範，也透露其實裁判曾向他表示，可以提出申訴，但不該自行用這樣的方式解決。
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