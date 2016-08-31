自由車》陳姿吟打破奧運車神蕭美玉紀錄 玉山塔塔加封后

宜蘭縣自由車運動協會培訓的車手陳姿吟年僅21歲，就已經蟬聯兩屆玉山塔塔加車賽冠軍（記者簡惠茹攝）

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣自由車運動協會培訓的車手陳姿吟年僅21歲，就已經蟬聯兩屆玉山塔塔加車賽冠軍，今年更打破大會紀錄，奧運女車神蕭美玉2013年的成績，以3小時11分08秒完賽，刷新賽道成績，大幅領先4分40秒。

陳姿吟去年參加玉山塔塔加自行車賽暨滿天星挑戰時，就已經拿下冠軍，今年再度出賽，近1400名車友騎上被鄒族稱為“Patungkuonʉ”的玉山山脈鞍部，往標高2610公尺的塔塔加遊客中心前進，短短70公里就要爬上超過2000多公尺的高度，同時考驗車手的耐力與毅力。

陳姿吟今年不負眾望，再度奪下冠軍，更打破奧運自由車選手蕭美玉2013年留下的大會紀錄，3小時15分48秒，比她還快上4分40秒，在沒有車友支援的情況下，陳姿吟憑毅力騎上玉山，騎出佳績，同隊隊友周璇和葉羽霜分居總排名第二和第三，宜蘭女子車隊包辦前三名獎項。

宜蘭自由車手陳姿吟（前）打破奧運車神蕭美玉紀錄，玉山塔塔加封后（記者簡惠茹攝）

從自行車上一躍而下的陳姿吟體型嬌小，才153公分的她說，其實以前是學二胡音樂小孩，每次學校運動會她更不會參賽，都是在旁邊協助的醫護組，因緣際會之下，剛好二胡老師黃章桐同時也是自由車手，才由師父領進門，開始接觸自由車的世界。

「最喜歡突破自己的剎那，騎的比上次更好的成就感。」陳姿吟剛開始接觸自由車時，因為完全沒有田徑基礎，常常落後車隊，她說，曾經跌倒、曾經想要放棄，但是看到教練為了自由車留下的疤痕，就覺得自己的挫折不算什麼，慢慢跟上車隊的節奏，慢慢騎出自己的成績。

教練黃章桐說，我們車隊八年前成立時，就是設定要參加東京奧運，現在五名車手已經都是國手，這次更為了讓選手適應高山賽道，移地到高原訓練一到兩個月，突破運動生理的限制，考量目前選手年紀尚輕，將以2024年奧運拿牌為目標，為台灣拿到自由車獎牌。

陳姿吟（左）騎出第一名佳績，同隊隊友周璇（右）和葉羽霜分居總排名第二和第三，宜蘭女子車隊包辦前三名獎項。（記者簡惠茹攝）

19歲周璇拿到第二名佳績，宜蘭女子車隊包辦前三名獎項。（記者簡惠茹攝）