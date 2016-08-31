NBA》咖哩竟擠不進前10？新秀最愛的球員是他
2016/08/31 18:56
柯瑞。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA針對38位新秀做一連串問卷調查，包括新秀最愛球員，沒想到結果出爐竟出乎意料，兩屆MVP柯瑞（Stephen Curry）得票率竟不到5%。
杜蘭特（Kevin Durant）以最高得票率29.7%勝出，比去年多8.5%，安東尼（Carmelo Anthony）、詹姆斯（LeBron James）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）9.4%同列第2，唯獨柯瑞不在排行榜上。
杜蘭特在球員之間人氣極高。（資料照，美聯社）
這次候選人一共13位聯盟頂級球星，杜蘭特奪冠後也連續3年得票率超過20%，可說是聯盟新秀球員心中的人氣王。
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