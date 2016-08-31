SBL》林書緯續留富邦勇士 新賽季瞄準總冠軍

林書緯。（資料照，記者黃志源攝）



〔記者林岳甫／綜合報導〕今夏在自由市場動作不斷的富邦勇士，而主力控衛林書緯也在上週歸隊展開練球，並與球團簽下1紙2＋1新合約，未來2年將繼續替球隊效命，力拚隊史首座冠軍。

林書緯屬於華裔球員，無須透過選秀會加盟，去年先與勇士簽下1＋1合約，整季也絲毫不見新秀的青澀，例行賽繳出平均12.1分、4.1助攻與4.4籃板的成績，一舉拿下年度最佳新秀、最佳5人與助攻王。

上季季後賽不敵璞園的勇士，今夏動作不斷，不僅補進最大咖的蔡文誠又找來國手資歷豐富的洪志善，先前也與金酒交易獲得「台灣噴射機」張宗憲，加上宋宇軒與張伯維整體陣容相當齊全，有機會在新球季挑戰隊史首座冠軍。