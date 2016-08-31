中職》中信再換投手教練 廖剛池一軍、列斯特下二軍
2016/08/31 18:29
廖剛池。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟為強化球隊投手戰力，今宣布將進行教練團異動，現任的一軍投手教練列斯特轉任二軍投手教練，原二軍牛棚教練廖剛池將接手一軍投手教練一職。
中信兄弟球團今公布最新教練團異動情況，自9月1日起，一軍投手教練列斯特改任二軍投教，原本職缺將改由廖剛池接任。此外，原本二軍投手教練黃欽智則轉任二軍牛棚教練。
列斯特。（資料照，記者林正堃攝）
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