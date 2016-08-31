中職》申皓瑋隨隊練球 盼穿3號打出成績
2016/08/31 18:49
義大犀牛3位新人，左起陳仕朋、申皓瑋、李宗賢。（記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／桃園報導〕義大犀牛3名新秀申皓瑋、陳仕朋和李宗賢今天隨隊練習，其中頗受矚目的申皓瑋是第2天跟著球隊練球，穿3號球衣的他說，「選3號沒有特別意義，希望能把這背號打出來。」
申皓瑋簽約過程可說是一波三折，日前終於以520萬元簽約金加盟義大，他表示，中間過程想很多，不過還是一樣照常訓練，希望可以盡快上一軍，因為一軍可以學到很多東西。
能跟著一軍練球，申皓瑋說，等很久了，就過來這邊好好學習，學長跟我講很多觀念，畢竟高中跟職棒落差很大，多問就對了。
義大總教練葉君璋表示，申皓瑋明年才會上一軍，先在二軍好好磨練；盼趕快上一軍的申皓瑋則說，接下來就先好好準備。
義大犀牛3名生力軍隨隊練習，左起李宗賢、申皓瑋、陳仕朋。（記者羅志朋攝）
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