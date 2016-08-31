中職》中信兄弟2度換投教 領隊提兩點考量
2016/08/31 18:47
中信兄弟領隊楊培宏。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟再次更換一軍投手教練，5月初擔任一軍投手教練的列斯特回到二軍擔任投手教練，二軍投手教練黃欽智轉任二軍牛棚教練，一軍投手教練則由原二軍牛棚教練廖剛池教練擔任。
廖剛池已是中信兄弟本季第3位一軍投手教練，對於兩度換將，領隊楊培宏提出兩點考量，一是季中選進不少投手新秀，期望透過列斯特的新秀養成功力，加強農場戰力，二是台灣大賽在即，一軍由本土教練擔任投手教練，和選手的溝通較無落差。
中信兄弟單一球季換了3位投手教練，本季失分、防禦率都是4隊最糟，楊培宏認為數據上投手確實表現不佳，但原因出在傷兵過多，並非完全是教練問題，他也期待廖剛池教練在手分工及定位上展現功力。
廖剛池。（資料照，記者黃耀徵攝）
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