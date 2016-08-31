NBA》可能腦震盪卻遭輕忽？前公鹿球員受訪指控球團

前公鹿中鋒桑德斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前公鹿中鋒桑德斯（Larry Sanders）在最近的訪談中指出，2014他在比賽中受傷時，球隊輕忽腦震盪的可能性，且未替他安排相關檢查。

桑德斯在2010年被公鹿以第15順位選中，在前幾個賽季表現亮眼，並在2013與公鹿簽下4年4400萬的延長合約，本有望成為新一代禁區防守悍將。但他2013爆出夜店鬥毆事件，2014又在比賽中眼窩骨斷裂嚴重受傷使得整季報銷，不久後又因為吸大麻被禁賽5場，最後在去年季前合約被球隊買斷，宣布暫別NBA。

最近的訪問中，桑德斯談論到有關當初離開NBA的原因，桑德斯表示，那時候的自己對於作為職業籃球員已不再抱持期待與願景。

同時，針對當時的傷勢，桑德斯指控球隊並未盡到保護球員的責任，桑德斯透露，2014頭部受傷時他曾懷疑自己可能腦震盪，但球隊並未送他去做進一步的檢查，「他們只是讓我睡一覺然後送我回家」。在這次事件後，桑德斯認為待在球隊無法保障自己的安全與健康，也是最後他選擇離開NBA的原因之一。

桑德斯的說法對球隊是一項強烈的指控，NBA聯盟在2011年制定了與球員腦震盪相關的政策，若球隊真的未送他去檢查，球隊可能將受到聯盟處罰。根據《Yahoo Sports》的報導，記者試圖聯繫公鹿隊求證此一事件，但球隊拒絕回應。

桑德斯今年夏季曾參與試訓，有望復出，再次在NBA展現球技，據美媒報導，騎士與籃網都有興趣網羅這位潛力仍然備受期待的球員。