日職》陽岱鋼連6場安打 樂天4轟擊垮火腿
2016/08/31 22:06
〔記者粘藐云／綜合報導〕火腿今在主場迎戰樂天，全場遭對手轟出4發全壘打，終場以4：13吞敗，台灣鬥士陽岱鋼則繳出2打數、1安打、1保送的成績，連續6場比賽有安打演出，但後來先退場休息。
火腿今天推出洋將門多薩先發，僅投3.1局挨2轟失6分（5分責失）退場，接手的榎下陽大也躲不過樂天的砲火，被敲了2支全壘打失3分，最後火腿以4：13不敵樂天。
火腿賽前與戰績排名第一的軟銀僅0.5場勝差，若拿下這關鍵一勝原有機會超車，不過最後落敗收場，而競爭對手軟銀今天對上西武慘遭逆轉，兩隊都吞敗的情況下，勝差仍維持在0.5場。
陽岱鋼此役為先發第6棒，繳出2打數1安打，雖然第一打席遭到三振，但3局下登場敲出中間方向安打，連6場比賽安打，6局下選到四壞保送，打擊率回到3成。
陽岱鋼。（資料照，特派記者羅志朋攝）
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