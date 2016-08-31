中職》Cosplay女神 咖滋咪桃園球場性感開球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今在主場迎戰義大犀牛，邀請寫真女星咖滋咪（Kazumi）擔任開球嘉賓，她今天著桃猿球衣內搭低胸背心，加上紅色短裙登上投手丘，成功吸引球迷目光。

咖滋咪在Cosplay圈以「野臣一美」名義闖出名號，2013年時以寫真女星之姿出道，也成為台灣第一位成功代言日本動漫之藝人，今天開球前，咖滋咪分別用日文及中文自我介紹，活力十足。

開球嘉賓咖滋咪。（記者陳志曲攝）

開球嘉賓咖滋咪。（記者陳志曲攝）

開球嘉賓咖滋咪。（記者陳志曲攝）