中職》史上第6人 張建銘1300安出爐

張建銘。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕義大犀牛「火哥」張建銘今天在與Lamigo桃猿一戰中敲出生涯第1300安，也是中職聯盟史上第6位達成這項里程碑的球員。

8局上半，1壘有人的情況下，張建銘面對桃猿後援投手陳禹勳敲出穿越安打，這是他生涯第1300安，張建銘也是繼張泰山、彭政閔、黃忠義、高國慶及林智勝後，中職史上第6位達成1300安的選手。