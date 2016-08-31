日職》森友哉再見安 西武大逆轉勝軟銀

森友哉。（資料照，取自西武臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀賽前跟火腿僅半場勝差，求勝心不在話下，靠著柳田悠歧與內川聖一同場開轟，軟銀一路領先，沒想到帶著2分領先進入9下，卻被西武森友哉一棒再見，終場8：7西武獲勝。

開賽軟銀先得兩分給西武下馬威，柳田、內川分別用本季第18、15轟讓軟銀保持領先優勢，內川5打數3安打打回3分，是軟銀表現最亮眼打者。

內川聖一。（資料照，取自軟銀臉書粉絲團）

西武則在8下靠栗山巧長打，追到只差1分，栗山單場進帳3打點，9上軟銀再得1分，9下淺村榮斗長打再度追分，森友哉最後一棒擊沉軟銀。

吳念庭今天雖然3支0、保送1次，但頭兩個打席都咬得紮實，第2打席更纏鬥18球，也獲教練團肯定，而軟銀則多虧樂天擊敗火腿，兩隊勝差維持半場。