U18》上壘總缺關鍵一擊 台灣遭日本完封

台灣隊先發翁瑋均表現並不差。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕今晚上演的台日大戰，台灣隊雖擁有較多攻勢，但没把握機會，日本隊則在4上運用推進戰術加安打，先攻兩分，6上追加保險分，以3：0擊敗台灣隊。

日本林中勇輝敲出1分打點安打。（記者廖耀東攝）

日本隊率先在4上佔據2、3壘，藤平尚真內野高彈跳先馳得點，林中勇輝安打再下一城，6局日本再藉由暴投得到第3分。

錯失打點機會，台灣隊陳琥懊惱不已。（記者廖耀東攝）

相較於日本隊，台灣隊攻勢其實更猛，團隊7安打比日本隊6安還多，卻打不回來，首局跑壘失誤錯失得分機會，3局滿壘陳琥没能建功，4局2人在壘時也無功而返，5局靠著香港籍1壘審誤判，無人出局分占1、2壘，無奈最後仍無功而返。

日本先發今井達也。（記者廖耀東攝）

日本隊先發今井達也在5上1出局後退場，總計4.1局雖然被打6支安打，但危機屢屢化解没有掉分，台灣隊先發翁瑋均6上被安打後退場，接替的萬昭清投出暴投送分，讓翁瑋均留下5局失3分皆自責的成績。

陳琥雖然打擊繳白卷，7上2出局上來救援，2.1局投球表現出色，沒有掉分，台灣隊雖然吞敗，但沒意外將以分組第2晉級複賽，預計先遭遇南韓，再碰中國。