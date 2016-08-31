中職》朱育賢炸裂 以廖敏雄新人球季18轟為目標
2016/08/31 22:30
朱育賢（中）轟出左外野方向全壘打，帶有三分打點，回本壘與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／桃園報導〕義大犀牛新秀投手陳明軒，今天對Lamigo桃猿完成生涯初登板，不過慘遭狙擊，8局下他被朱育賢轟出3分砲，面對4名打者1個都沒解決，被敲2安、1四壞、1觸身保送，失3分後退場。
朱育賢單場4支2、灌進5打點，這一轟是他本季個人第12轟。談到今天這一轟，朱育賢說，本來上場打擊前總教練洪一中要他短打，不過陳明軒的直球快，他認為自己對於打直球具有優勢，「最後總教練沒有下短打戰術，放手讓我打，就做好自己的本分。」
本季朱育賢原本設定單季10轟作為目標，目前已12轟，他說，之前膝蓋被球丟到受傷，之後幾場因雨延賽得到充分休息，現在打擊感覺有愈來愈好了，接下來希望能將文化大學教練廖敏雄新人球季的18轟當作目標。
朱育賢敲出全壘打。（記者陳志曲攝）
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