美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局

謝淑薇美網女雙因傷退賽。（本報資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇美網大滿貫女單首輪慘敗，0：6、5：7輸給莊佳容的烏克蘭搭檔邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko ）後，還因左腳踝扭傷決定退賽，女雙首輪強碰詹詠然／詹皓晴的「宿命對決」已宣告破局，第2種子雙詹的對手改由中國韓馨蘊／張愷琳遞補。

謝淑薇因為教練爭議，上月里約奧運棄賽鬧得滿城風雨，不但莊佳容無端受牽連，雙打上不了場，飽受壓力的詹家姊妹也在8強止步，雙方樑子愈結愈深。如今五環盛會落幕，或許命運巧妙安排下，謝接連在職業賽遭遇莊、詹等同胞勁敵，繼上週紐黑文女雙8強不敵莊佳容／邦達蓮珂後，美網女單初登場她又栽在老冤家邦達蓮珂拍下，甚至因此受傷，再度退賽。

美網女雙多達64籤，謝淑薇原定與地主麥克海兒（Christina McHale）首度合作，無巧不巧第1輪又與詹家姊妹狹路相逢！勢同水火的「謝詹大戰」，甚至較上週莊、謝對決更受矚目，只不過媲美網壇世間情的「宿敵對決」，因謝受傷退出而無緣上演。過去謝淑薇職業女雙對決詹詠然13回，以3勝10負落居下風，如今未能再度過招，也令期待多時的網友熱議，許多人頻呼「太可惜！」