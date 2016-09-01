王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
2016/09/01 06:09
王建民昨對戰老東家洋基，表現優異，退場後感覺肩膀不適。（資料照，法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅美投手王建民昨日對戰老東家紐約洋基隊，後援2局無失分，表現優異，但賽後感覺肩膀不適，皇家隊球團今發布新聞稿，王建民放入15日傷兵名單。
皇家隊新聞稿指出，王建民昨退場後向教練反應右肩感覺有些緊和不適，經初步治療，為右肱二頭肌肌腱炎。
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