陳冠宇暌違3個月再先發 今日重要賽事預告
2016/09/01 07:24
MLB
8：00 洋基 VS 皇家（Fox體育台、3台、民視）
日職
17：15 歐力士 VS 羅德 （陳冠宇先發）
17：00 軟銀 VS 西武（Fox體育3台）
17：30 樂天 VS 火腿（Fox體育台）
中職
18：30 義大 VS Lamigo（Fox體育2台）
18：30 統一 VS 中信 （緯來育樂）
U18亞洲青棒錦標賽
18：30 臺灣 VS 香港（緯來體育台）
美國網球公開賽
男單（今晚深夜11點後）
Marcel Granollers VS Andy Murray
錦織圭 VS Karen Khachanov
Alessandro Giannessi VS Stan Wawrinka
女單（今晚深夜11點後）
Julia Goerges VS Venus Williams
Serena Williams VS Vania King
Agnieszka Radwanska VS Naomi Broady
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