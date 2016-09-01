MLB》王建民進入傷兵名單 皇家拉2投手支援
2016/09/01 07:17
王建民肩膀不適進入傷兵名單。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕王建民昨對前東家洋基繳出2局無失分好投，賽後卻傳肩膀不適，今天皇家宣佈將王建民放進15天傷兵名單，初判傷勢為右肱二頭肌肌腱炎。
建仔被放進傷兵名單後，皇家牛棚將缺少一名能穩定吃長局數的後援，今天緊急將左投亞歷山大（Scott Alexander）與右投龐德斯（Brooks Pounders）拉上大聯盟，並將內野手柯隆（Christian Colon）下放至3A。
王建民昨天對洋基後援2局無失分，他本季共出賽38場，拿下6勝0敗戰績，防禦率為4.22。
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