MLB》王建民進入傷兵名單 皇家拉2投手支援

2016/09/01 07:17

王建民肩膀不適進入傷兵名單。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕王建民昨對前東家洋基繳出2局無失分好投，賽後卻傳肩膀不適，今天皇家宣佈將王建民放進15天傷兵名單，初判傷勢為右肱二頭肌肌腱炎。

建仔被放進傷兵名單後，皇家牛棚將缺少一名能穩定吃長局數的後援，今天緊急將左投亞歷山大（Scott Alexander）與右投龐德斯（Brooks Pounders）拉上大聯盟，並將內野手柯隆（Christian Colon）下放至3A。

王建民昨天對洋基後援2局無失分，他本季共出賽38場，拿下6勝0敗戰績，防禦率為4.22。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.