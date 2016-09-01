MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠

王建民因傷進入傷兵名單。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕王建民昨天對洋基後援2局無失分，賽後卻驚傳肩膀不適，被放進15天傷兵名單，讓許多球迷都相當震驚。

皇家初步檢查，發現王建民的右肱二頭肌發炎，不過昨天建仔的投球內容相當優異，絲毫看不出受傷與不適的異狀。

建仔昨天共投31球，其中19顆是好球，最快球速飆到95.8英哩（154公里），伸卡球均速也有91.6英哩（147公里），2局只被洋基敲出1支安打無失分，狀況相當不錯。

過去7天王建民共出賽3場，投7局為皇家牛棚最多，8/25王建民對馬林魚後援2局投31球、8/28建仔對紅襪後援3局丟44球、昨天再對洋基投31球，一週內王建民用球數高達106球為全隊之冠，且3場的球速都飆破94英哩（151公里）。

皇家將王建民放進15天傷兵名單後，最快要到9/15才能讓建仔重返大聯盟。